Steve Mollenkopf stopt binnenkort als CEO van Qualcomm. Hij wordt opgevolgd door Cristiano Amon, die intussen al een kwarteeuw voor de chipmaker werkt.

Mollenkopf, zelf 26 jaar actief bij Qualcomm, leidt het bedrijf sinds 2014. In die periode wist het bedrijf zich te positioneren als de smartphone chipmaker bij uitstek. Vanaf 30 juni wordt hij opgevolgd door de 50-jarige Cristiano Amon.

Amon was bij Qualcomm onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 5G-strategie, maar wordt door het bedrijf ook genoemd als een van de architecten van de diversificatie, onder meer richting wagens en IoT. Eind vorig jaar kondigde het bedrijf nog aan dat het voortaan ook chips wil leveren voor datacenters en edge computing.

'Met een bewezen businessmodel en leiderschap in 5G is dit het juiste moment voor Cristiano om de leiding van het bedrijf over te nemen en verder te gaan met wat voor mij de grootste uitdaging is in de geschiedenis van het bedrijf,' zegt Mollenkopf in een verklaring, verwijzend naar de 5G-ontwikkelingen van het bedrijf.

In zijn zeven jaar als CEO wist Mollenkopf onder meer een juridische strijd met Apple, antitrustonderzoeken door de Amerikaanse overheid en een vijandige overname door Broadcom af te weren. De 52-jarige Mollenkopf blijft wel nog enige tijd betrokken bij het bedrijf als strategisch adviseur.

Arm

Vandaag telt Qualcomm 41.000 werknemers, afgelopen kwartaal haalde het een omzet van 6,5 miljard dollar. Het bedrijf haalt die omzet met de productie van eigen chips, maar ook door technologie in licentie te geven. Op haar beurt heeft het ook een licentie op de Arm-architectuur.

Dat laatste wordt meteen ook een uitdaging voor Amon. Nvidia, een concurrent voor Qualcomm, maakte in september bekend dat het Arm wil overnemen. Als die overname wordt goedgekeurd dan zal dat ongetwijfeld de relatie tussen Arm en Qualcomm bemoeilijken, terwijl die laatste zeer afhankelijk is van Arm.

