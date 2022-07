Openbron-ontwikkelaar Red Hat heeft een nieuwe baas. Huidig CEO Paul Cormier wordt na twee jaar voorzitter van de raad van bestuur.

Matt Hicks is aangesteld als nieuwe CEO van Red Hat. Dat schrijft het bedrijf in een mededeling. De man werkt al veertien jaar voor het Red Hat en begon er ooit als ontwikkelaar voor Perl-applicaties. Hij bouwde onder meer aan Red Hat OpenShift en was de voorbije jaren al opgeklommen tot het hoofd van producten en technologie.

Hicks zal in zijn nieuwe rol Paul Cormier vervangen. Die werkt al 21 jaar bij Red Hat, waarvan de laatste twee als CEO. Cormier is voor een groot deel verantwoordelijk voor het huidige zakenmodel van Red Hat, waarbij de ontwikkelaar openbronsoftware en ondersteunende diensten levert aan bedrijven. Cormier gaat echter nog niet meteen op pensioen. Hij wordt voorzitter van de raad van bestuur.

