Els Bellens is redactrice bij Data News.

Oprichter Jamie Siminoff stopt als baas bij het bedrijf dat u vooral kent van de slimme deurbellen. Hij wordt vervangen door de voormalige COO van chatdienst Discord, Elizabeth Hamren.

Siminoff richtte Ring in 2012 op, en het werd in 2018 opgekocht door Amazon. Het bedrijf maakt onder meer slimme deurbellen, alarmen en security drones. Het kreeg eerder al kritiek omdat het nogal vlotjes videobeelden van die deurbellen deelt met politie, vaak buiten de wettelijke privacyvoorwaarden voor dat soort content.

De CEO stopt nu als CEO. Siminoff zegt in een blogpost dat hij liever gewoon weer uitvinder wil zijn, en hij verhuisd naar een job als 'Chief Inventor' bij Amazon. Bij Ring zal Elizabeth Hamren zijn rol overnemen. De voormalige COO van chatbedrijf Discord komt bij Amazon aan het hoofd van Ring, maar ook de divisies die Blink, Amazon Key en Amazon Sidewalk ontwikkelen.

Siminoff richtte Ring in 2012 op, en het werd in 2018 opgekocht door Amazon. Het bedrijf maakt onder meer slimme deurbellen, alarmen en security drones. Het kreeg eerder al kritiek omdat het nogal vlotjes videobeelden van die deurbellen deelt met politie, vaak buiten de wettelijke privacyvoorwaarden voor dat soort content. De CEO stopt nu als CEO. Siminoff zegt in een blogpost dat hij liever gewoon weer uitvinder wil zijn, en hij verhuisd naar een job als 'Chief Inventor' bij Amazon. Bij Ring zal Elizabeth Hamren zijn rol overnemen. De voormalige COO van chatbedrijf Discord komt bij Amazon aan het hoofd van Ring, maar ook de divisies die Blink, Amazon Key en Amazon Sidewalk ontwikkelen.