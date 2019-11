Mike Salvino, de kersverse CEO van DXC, wil het bedrijf na jaren van zware besparingen weer doen heropleven. Hij geeft daarbij toe dat de IT-dienstverlener al enkele jaren in het slop zit.

DXC bestaat nog maar sinds 2017. De IT-dienstverlener is een spin-off van HPE's Enterprise Service segment dat fuseerde met CSC. Maar sinds de oprichting voert het bedrijf zware beparingsoperaties uit. Van de 170.000 mensen in 2017 werken er vandaag nog maar 130.000 voor het bedrijf.

Die ontslagrondes hebben ook geleid tot problemen in de dienstverlening van het bedrijf en dat zorgt er voor dat ook de resultaten slecht zijn. In haar meest recente kwartaal noteerde de IT-dienstverlener een verlies van twee miljard dollar.

Volgens CEO en voorzitter Mike Salvino, die het roer in september overnam, moet het voortaan beter. In een conference call die The Register bijwoonde, benadrukte hij dat zijn bedrijf opnieuw zal investeren in klanten, mensen en het operationele.

Salvino geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, onder het beleid van zijn voorganger. Zo werden er deals gesloten waarvoor DXC geen mensen kon leveren, of ze extern moest aantrekken. Ook was het account management onduidelijk omdat het bedrijf te veel werkte als enerzijds een outsourcingsafdeling en anderzijds een digitale afdeling.

Ook naar werknemers toe was het vaak chaos. Werknemers wisten vaak niet of ze na volgende maand nog een job hadden. Sommigen werden ontslagen om dan te worden teruggevraagd. Dat moet veranderen volgens Salvino: "Het is belangrijk dat mensen hun carrièrepad begrijpen, wanneer en hoe ze beloond worden en wat voor opleiding ze krijgen. (...) We moeten toegeven dat we in het verleden niet al te goed hebben gezorgd voor onze mensen en dat moet veranderen."

"Het is herstelbaar, we hebben de mogelijkheid om te concurreren," zei Salvino op de vraag van een werknemer of het bedrijf zichzelf kan redden na de acties van de afgelopen jaren.

Salvino nuanceert dat het even zal duren om DXC weer op de rails te krijgen. De grootschalige peptalk voor het eigen personeel, klanten en buitenstaanders, is daar een eerste stap in. In het korte bestaan van DXC zette het bedrijf zowel naar klanten als werknemers geen al te goede reputatie neer en dat wil de nieuwe topman herstellen.