China heeft een nieuwe wet op cryptografie aangenomen, melden Chinese staatsmedia. Mogelijk wil de Chinese overheid daarmee de controle op cryptomunten en versleutelde communicatie via berichtenapps opvoeren.

De nieuwe wet, die van kracht wordt op 1 januari, zal een onderscheid maken tussen zogenaamde 'gemeenschappelijke', 'core-' en 'commerciële' cryptografie. Met de eerste twee wordt het versleutelen van overheidscommunicatie en staatsgeheimen bedoeld. "De wet bepaalt dat vertrouwelijke overheidsinformatie die draadloos of via de kabel wordt verzonden en systemen die dergelijke vertrouwelijke informatie opslaan, versleuteld moeten worden", schrijft staatspersbureau Xinhua daarover.

Als Chinese burgers en organisaties daarentegen hun berichten versleutelen, dan wordt dat 'commerciële cryptografie' genoemd. "Volgens de bepalingen moedigt de overheid onderzoek, academische uitwisselingen en het toepassen van commerciële cryptografie aan, maar het wetenschappelijk onderzoek, productie, verkoop, diensten, import en export ervan mogen de staatsveiligheid en de publieke belangen niet schaden", schrijft Xinhua.

Wie commerciële cryptografie aanbiedt die niet is goedgekeurd door de Chinese overheid, zal worden "gewaarschuwd, beboet of hun illegale winsten zullen in beslag worden genomen", aldus Xinhua. Wie cryptografie gebruikt om "illegale activiteiten uit te voeren die de staatsveiligheid of de openbare belangen schaden", kunnen op basis van de wet aansprakelijk gesteld worden.

Controle

Mogelijk wil de Chinese overheid met de nieuwe wet nog meer controle uitoefenen op twee cryptografische toepassingen die ze al flink aan banden heeft gelegd: versleutelde communicatie via berichtenapps en cryptomunten.

Tijdens de protesten in Hong Kong maakten demonstranten gebruik van Signal, Telegram en WhatsApp, apps die de privacy beschermen door middel van end-to-end-encryptie. Zonder vpn-verbinding zijn dergelijke apps in China onbeschikbaar. Bijna iedereen gebruikt er WeChat, een all-in-one platform van de Chinese technologiereus Tencent.

Dat platform wil op termijn ook een eigen digitale munt gebruiken, vergelijkbaar met de Libra-munt die Facebook wil invoeren. Het verhandelen van cryptomunten is sinds 2017 verboden in China, maar een digitale munt binnen WeChat - waar de Chinese overheid controle kan op uitvoeren - zou wel een goede kans maken. Vijf jaar geleden heeft de centrale bank van China al een onderzoeksteam opgezet om te bestuderen of de lancering van een eigen digitale munt de circulatie van papiergeld kan verkleinen en de controle op de geldomloop kan vergroten. Vorige week liet de Chinese president Xi Jinping zich in een toespraak bijzonder positief uit over blockchain-technologie, die hij als "een belangrijke doorbraak voor technologische innovatie" ziet.