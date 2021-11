Chrome 96, de laatste versie van Google's browser, zorgt voor technische problemen op een aantal sites. Onder meer op Twitter, Instagram en de webversie van Discord.

Chrome 96 verscheen begin deze week en zorgt onder meer voor een back-forward cache-feature, die eerder bezochte pagina's beter moet tonen. Maar intussen melden gebruikers ook verschillende foutmeldingen op een aantal sites. GIFjes of video's die niet willen laden of spelen, of tweets die niet tonen.

Google is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing. Een van de voorlopige oplossingen is chrome://flags/#cross-origin-embedder-policy-credentialless (ingeven in de browser om naar die instelling te gaan), en dat uitschakelen.

