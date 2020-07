Google zou werken aan een nieuwe versie van zijn browser Chrome die zwaar inzet op energiebesparing. De batterij van een laptop zou daardoor tot wel twee uur langer kunnen meegaan, ontdekte techsite TheWindowsClub.

De nieuwe functionaliteit zou pas gepland staan voor Chrome 86. Om dat even te kaderen: de huidige versie voor het grote publiek (zowel desktop als mobiel) is Chrome 83. Daarnaast is er een bètaversie 84 in omloop voor wie de volgende uitgave van de browser al eens wil uittesten, en een versie 85 voor ontwikkelaars. De energiebesparende feature bevindt zich dus nog in een zeer vroege fase.

Drastische maatregelen

Om Chrome dusdanig energiezuiniger te maken, onderneemt de nieuwe feature drastische maatregelen. Op tabbladen op de achtergrond wordt de activiteit van zogeheten JavaScript-timers bijvoorbeeld beperkt tot één 'wake-up' per minuut, vergelijkbaar met de aanpak van Apples browser Safari. Volgens TheWindowsClub heeft Google de batterijduur op die manier al met twee uur kunnen verlengen, zij het onder 'extreme omstandigheden': een Chrome-browser met één leeg tabblad op de voorgrond, en 36 tabs op de achtergrond.

Bij een intensieve test met YouTube-filmpjes waren de resultaten wat minder spectaculair, maar zong de accu van de laptop het toch nog altijd 36 minuten langer uit.

Zoals steeds bij dit soort vroegtijdige en dikwijls nog experimentele functies, is het nog niet duidelijk of de feature wel op tijd klaar zal zijn voor Chrome 86. Ook bestaat er altijd een kans dat de functie uiteindelijk wordt geschrapt, al is die in dit geval tamelijk klein: Chrome heeft geen goede reputatie als het aankomt op energiezuinigheid, en het laatste wat Google wil is dat gebruikers overstappen op een browser van de concurrentie.

De nieuwe functionaliteit zou pas gepland staan voor Chrome 86. Om dat even te kaderen: de huidige versie voor het grote publiek (zowel desktop als mobiel) is Chrome 83. Daarnaast is er een bètaversie 84 in omloop voor wie de volgende uitgave van de browser al eens wil uittesten, en een versie 85 voor ontwikkelaars. De energiebesparende feature bevindt zich dus nog in een zeer vroege fase.Om Chrome dusdanig energiezuiniger te maken, onderneemt de nieuwe feature drastische maatregelen. Op tabbladen op de achtergrond wordt de activiteit van zogeheten JavaScript-timers bijvoorbeeld beperkt tot één 'wake-up' per minuut, vergelijkbaar met de aanpak van Apples browser Safari. Volgens TheWindowsClub heeft Google de batterijduur op die manier al met twee uur kunnen verlengen, zij het onder 'extreme omstandigheden': een Chrome-browser met één leeg tabblad op de voorgrond, en 36 tabs op de achtergrond.Bij een intensieve test met YouTube-filmpjes waren de resultaten wat minder spectaculair, maar zong de accu van de laptop het toch nog altijd 36 minuten langer uit.Zoals steeds bij dit soort vroegtijdige en dikwijls nog experimentele functies, is het nog niet duidelijk of de feature wel op tijd klaar zal zijn voor Chrome 86. Ook bestaat er altijd een kans dat de functie uiteindelijk wordt geschrapt, al is die in dit geval tamelijk klein: Chrome heeft geen goede reputatie als het aankomt op energiezuinigheid, en het laatste wat Google wil is dat gebruikers overstappen op een browser van de concurrentie.