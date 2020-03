Google zou werken aan een opvolger van zijn Chromecast Ultra-mediaspeler. Belangrijkste nieuwigheid is dat het gadget Android TV-ondersteuning krijgt, waardoor iedere televisie eenvoudig 'smart' kan worden gemaakt. Ook zou de nieuwe Chromecast voor het eerst geleverd worden met een afstandsbediening.

Volgens 9to5Google verschijnt de nieuwe Chromecast Ultra, met de codenaam Sabrina, nog dit jaar op de markt. De website baseert zich op een anonieme bron die vertrouwd is met de plannen van Google. Aan de buitenkant gaat er weinig veranderen aan de dongle, maar de mogelijkheden nemen wel exponentieel toe.

Door de toevoeging van Android TV krijgen gebruikers de beschikking over alle diensten en apps van dit platform. Denk aan toepassingen als YouTube, Netflix en (binnenkort) Disney+, en aan een heleboel content uit de Play Store, zoals games, speelfilms en big screen-versies van je favoriete apps.

Google Assistent aan boord

De verwachting is dat de nieuwe Google Chromecast geleverd zal worden met een afstandsbediening die, dankzij een ingebakken microfoon, ook spraakbediening zal ondersteunen via de Google Assistent. De remote control zou ook gebruikt kunnen worden om de functies van de televisie zelf of van een aangesloten settopbox te bedienen.

Over de precieze verschijningsdatum en de prijs van de nieuwe Chromecast Ultra is nog niets bekend.

Volgens 9to5Google verschijnt de nieuwe Chromecast Ultra, met de codenaam Sabrina, nog dit jaar op de markt. De website baseert zich op een anonieme bron die vertrouwd is met de plannen van Google. Aan de buitenkant gaat er weinig veranderen aan de dongle, maar de mogelijkheden nemen wel exponentieel toe.Door de toevoeging van Android TV krijgen gebruikers de beschikking over alle diensten en apps van dit platform. Denk aan toepassingen als YouTube, Netflix en (binnenkort) Disney+, en aan een heleboel content uit de Play Store, zoals games, speelfilms en big screen-versies van je favoriete apps.De verwachting is dat de nieuwe Google Chromecast geleverd zal worden met een afstandsbediening die, dankzij een ingebakken microfoon, ook spraakbediening zal ondersteunen via de Google Assistent. De remote control zou ook gebruikt kunnen worden om de functies van de televisie zelf of van een aangesloten settopbox te bedienen.Over de precieze verschijningsdatum en de prijs van de nieuwe Chromecast Ultra is nog niets bekend.