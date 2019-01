Nieuwe CIO bij Eurofiber

Klockaerts is vijftig jaar en was de afgelopen twee jaar CIO bij Telfort Zakelijk, de zakelijke tak van het Nederlandse telecombedrijf. Daarvoor werkte hij onder meer als manager network operations bij T-mobile en als director global development center bij Philips.

Eurofiber kiest onder meer voor Klockaerts omdat hij zowel in België als Nederland ervaring heeft, en zowel in grote bedrijven als KMO's heeft gewerkt. Vanaf 1 februari begint hij bij Eurofiber dat de ambitie heeft om haar activiteiten in beide landen uit te breiden.

Eurofiber heeft in totaal zo'n 31.000 kilometer glasvezel en heeft vier eigen datacenters in Nederland, met een vijfde op komst. Daarnaast voorziet het ook connectiviteit tussen datacenters in België en Nederland.