Corel heeft de nieuwste versie 2022 van zijn CorelDRAW Graphics Suite aangekondigd. De professionele software voor vormgeving en fotobewerking zet nog wat steviger in op real-time samenwerking en biedt abonnees nu ook een 'gepersonaliseerde leerervaring' om hun skills te verbeteren.

CorelDRAW Graphics Suite is een alles-in-één ontwerpoplossing voor Windows en macOS, waarvan de onderdelen ook toegankelijk zijn via een webinterface en een iPad-app. De belangrijkste componenten zijn de design- en illustratiesoftware CorelDRAW en het fotobewerkingspakket Photo-Paint (een alternatief voor Adobe Photoshop).

Trainingen op maat

Hoewel je de suite in één keer kan kopen, mikt Corel toch vooral op klanten die voor de abonnementsformule kiezen. Een aantal exclusieve extra's moet zo'n jaarlijks abonnement interessanter maken. Een gloednieuw voorbeeld daarvan zijn de op maat gemaakte trainingen die de software aanreikt op basis van je expertise én de bewerkingen die je wil uitvoeren. Deze bibliotheek is toegankelijk vanuit CorelDRAW Graphics Suite zelf en zal volgens Corel gaandeweg worden uitgebreid met bijkomende studielessen.

Photo-Paint krijgt er in editie 2022 diverse voorkeursinstellingen bij, om beeldlagen te stapelen en er op een niet-destructieve manier bewerkingen op los te laten.

Grafische vormgevers kunnen dan weer sneller pagina's toevoegen met minder handmatige schikking. Ook is het mogelijk om pagina's op meer natuurlijke wijze weer te geven en het formaat ervan aan te passen dankzij verbeteringen in het venster Pagina's. Ze beschikken in de nieuwste versie van CorelDRAW Graphics Suite bovendien over ondersteuning voor TIFF, EPS en SVG in de workflow voor export van meerdere items.

Prijzen en beschikbaarheid

CorelDRAW Graphics Suite 2022 is zoals gezegd beschikbaar voor Windows en macOS, en ondersteunt zowel Nederlands, Frans, Engels als tal van andere talen. Je kan de software eenmalig aanschaffen met een zogeheten permanente licentie voor de prijs van 779 euro. Het is ook mogelijk om een abonnement op de software af te sluiten, waarvoor je dan jaarlijks 369 euro betaalt.

