Lien Ceulemans komt aan het hoofd van het CRM-bedrijf in ons land.

Salesforce BeLux stelt Lien Ceulemans aan als nieuwe country leader. Ze volgt in die functie Max Swerdlow op, die een tweetal jaar aan het hoofd van de Belgische en Luxemburgse afdeling stond.

Ceulemans komt van Google, waar ze de voorbije maanden chief of staff was in Londen. Daarvoor werkte ze al even voor Salesforce, specifiek in het departement dat de privacyregels voor het bedrijf moest uitstippelen na de invoering van de GDPR.

