Cyberbeveiliger Check Point Software Technologies krijgt met Tom Sluys een nieuwe country manager BeLux.

Tom Sluys zal aan het hoofd staan van de cyberbeveiliger in België en Luxemburg. Hij komt van de sales- en managementkant, en vervulde onder meer functies bij IBM en Lenovo.

Zijn taak bij Check Point zal onder meer zijn om de beveiliger klaar te stomen met oplossingen voor Internet of Things en Edge-technologie. Hij komt bij het bedrijf op een moment dat een grote vraag naar thuiswerk het securityverhaal niet alleen ingewikkelder, maar ook dringender maakt. In de afgelopen zes maanden zijn organisaties in België en Luxemburg gemiddeld 265 keer per week aangevallen, volgens Check Point, waarvan 95% via e-mail.

Tom Sluys zal aan het hoofd staan van de cyberbeveiliger in België en Luxemburg. Hij komt van de sales- en managementkant, en vervulde onder meer functies bij IBM en Lenovo. Zijn taak bij Check Point zal onder meer zijn om de beveiliger klaar te stomen met oplossingen voor Internet of Things en Edge-technologie. Hij komt bij het bedrijf op een moment dat een grote vraag naar thuiswerk het securityverhaal niet alleen ingewikkelder, maar ook dringender maakt. In de afgelopen zes maanden zijn organisaties in België en Luxemburg gemiddeld 265 keer per week aangevallen, volgens Check Point, waarvan 95% via e-mail.