Externe apps die data van de NMBS gebruiken ondervonden de afgelopen dagen problemen. Door de nieuwe dienstregeling was de data-toevoer stopgezet.

Apps als iRail, Skipr, Citymapper maar ook Google Maps moesten het sinds enkele dagen zonder input van de NMBS doen. De data was onbeschikbaar. Het gaat specifiek om de GTFS-feed (General Transit Feed Specification), die ontwikkelaars bij de NMBS kunnen aanvragen als ze de dienstregeling in real time willen integreren in hun app.

Ontwikkelaars die de NMBS contacteerden kregen niet meteen een duidelijk antwoord of een verklaring. Aan Data News laat het bedrijf weten dat het probleem sinds dinsdagnamiddag is opgelost. Technische details geeft de treinmaatschappij niet, maar de oorzaak ligt bij de nieuwe dienstregeling waardoor de datafeeds niet meer werkten. Intussen is het probleem opgelost.