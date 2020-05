Het Belgische bedrijf Corilus, een producent van medische software, komt in handen van investeringsfonds Gilde Buy Out Partners.

Corilus is de voormalige IT-divisie van Fagron, de toeleverancier aan apothekers. Het investeringsfonds AAC Capital betaalde in maart 2015 77 miljoen euro voor de softwarepoot. AAC Capital verkoopt Corilus nu op zijn beurt aan Gilde Buy Out Partners, zo maakten beide bedrijven maandag bekend.

Financiële details werden niet bekendgemaakt. Corilus, met zetel in Gent, stelt meer dan 400 mensen te werk.

