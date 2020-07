Een nieuwe Series E investeringsronde van 225 miljoen dollar brengt de waardering van het snelgroeiende softwarebedrijf UiPath naar 10,2 miljard dollar: een decacorn dus.

De financieringsronde ter waarde van 225 miljoen dollar wordt geleid door Alkeon. Onder meer Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global en Wellington participeren ook. De vorige ronde dateert van april vorig jaar. Toen was het bedrijf 7 miljard dollar waard, na deze ronde is dat 10,2 miljard dollar. Dat maakt van het In New York gevestigde UiPath een zogeheten 'decacorn'. Bloomberg had vorige maand al weet gekregen van de gesprekken.

UiPath is een specialist in vergevorderde Robotic Process Automation (RPA), gebruik makend van artificial intelligence. Het gaat om software die eenvoudige en repetitieve taken automatiseert. Op maat geprogrammeerde softwarerobots nemen waar nodig de workflows in bedrijven over.

Op 2 jaar tijd zijn de jaarlijks terugkerende inkomsten van UiPath gegroeid van 100 naar meer dan 400 miljoen dollar. In mei kondigde het bedrijf nog een end-to-end 'hyperautomation' platform aan rond softwarerobots. "Automatisering brengen naar 1 miljard citizen developers is wat het extra kapitaal moet mogelijk maken", zo geeft Daniel Dines, co-founder en CEO van UiPath aan in een persbericht. Ook de investeringen in AI worden verder opgeschroefd, net als het cloudaanbod.

UiPath is in 2005 opgericht in Boekarest (Roemenië) door Daniel Dines. "Bill Gates zei bij Microsoft dat hij een computer in elk huis wil. Ik wil een robot voor elke persoon", is een vaakgehoorde quote van Dines. Ondertussen is New York de uitvalsbasis en telt het bedrijf naar eigen zeggen meer dan 5.000 enterprise klanten. UiPath mikt trouwens ook op verdere groei in Europa. In de Benelux is Maurits Houck de country manager sinds meer dan 2,5 jaar. In oktober vorig jaar opende UiPath ook een Belgisch kantoor.

