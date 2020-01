Samsung kondigt de beschikbaarheid aan van de Galaxy Xcover Pro. Het gaat om een zogeheten 'ruggedized' toestel voor de zakelijke markt, meer specifiek voor werknemers met jobs waarin een ongelukje gauw is gebeurd. De smartphone kost 509 euro.

De Xcover Pro is een midrange toestel dat door een breed professioneel publiek kan worden gebruikt. Denk daarbij niet alleen aan (voor normale smartphones) hele risicovolle banen zoals bouwvakkers, maar evengoed aan verplegend personeel, postbodes, koeriers en andere gebruikers die over het algemeen wat 'mobieler' zijn dan mensen met een kantoorbaan. Voor een ruggedized toestel ziet de telefoon er opvallend normaal uit. Zo is de Xcover Pro slechts 9,94 mm 'dik' en weegt het toestel maar 179 gram.

De twee achterste camera's van de Xcover Pro, goed voor 25 en 8 megapixel © MvdV

Met zijn IP68-rating is de Xcover Pro volledig stofdicht én waterdicht tot op een diepte van één meter, en dat minstens gedurende een half uur. Bovendien voldoet het toestel aan de Military Standard 810-certificatie, wat inhoudt dat de telefoon gerust een keer op de grond mag donderen. Zelfs een val van 1,2 meter hoogte, zonder bijkomend hoesje, zou deze smartphone volgens Samsung niet mogen deren.

De telefoon heeft een FHD+-beeldscherm van 6,3-inch dat ook bediend kan worden in regen en sneeuw, ook wanneer de gebruiker handschoenen draagt. Het display is gemaakt van Gorilla Glass 6, zowat het hardste type glas op de markt. Op het toestel draait de Enterprise-editie van Android 9 naast de Samsung Knox-beveiligingssoftware, wat bedrijven de mogelijkheid geeft om de smartphones van hun medewerkers centraal te beheren. Er zijn ook twee programmeerbare knoppen waaraan bedrijven functies als push-to-talk of een handige zaklamp kunnen toewijzen.

De Xcover Pro beschikt aan de achterzijde over twee camera's, van 25 en 8 megapixel, en aan de voorzijde over een 'pinhole' selfiecamera van 13 MP. Andere belangrijke specificaties zijn het werkgeheugen van 4GB, de opslagcapaciteit van 64GB (uitbreidbaar tot 512GB via een microSD-kaartje), de 15W-snellaadfunctie en de accu van 4.050mAh die door de gebruiker zelf verwisseld kan worden. Ondersteuning van DeX ontbreekt opvallend genoeg. Via deze functie kunnen zakelijke gebruikers hun telefoon in een handomdraai 'ombouwen' tot een desktopachtige computeromgeving, door een muis, toetsenbord en extern scherm op het toestel aan te sluiten.

Samsung verwacht tegen het midden van 2020 wekelijks zo'n 250 Galaxy Xcover Pro's in België te kunnen verkopen. Hoewel het toestel vooral op de zakelijke markt mikt, ligt het vanaf vandaag ook gewoon bij de retail in de rekken. De richtprijs bedraagt 509 euro.

