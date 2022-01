Netwerkorganisaties Startups.be en Scale-ups.eu krijgen een nieuwe manager. Leen Anthuenis volg er Charlotte Gréant op.

U kent Startups.be/Scale-Ups.eu als de netwerkorganisatie die onder meer probeert innovatieve nieuwe bedrijfjes te koppelen aan grotere, bestaande bedrijven op zoek naar goede oplossingen. Het bedrijf organiseert bijvoorbeeld de evenementen The Big Squeeze en The Big Score. De organisatie werd de voorbije jaren geleid door Charlotte Gréant.

Zij trekt echter zelf naar een start-up, het leasingbedrijf LIZY. Haar rol wordt bij Startups.be overgenomen door Leen Anthuenis, die vorige week aan de slag ging. Ze wordt in haar nieuwe job verantwoordelijk voor de dagelijkse operaties bij de netwerkorganisatie, en het verder uitbouwen van partnerschappen. Anthuenis begon als HR consultant, en was de laatste zes jaar directeur bij HRmagazine en FDmagazine.

