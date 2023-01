Een nieuwe machinelearningtool van de techgigant kan zelf muziek genereren. De tool is echter nog niet beschikbaar voor het grote publiek.

Google heeft de tool de naam MusicLM meegegeven, en hij kan op basis van ingevoerde teksten muziekstukken genereren van enkele minuten lang. De lengte van een song dus. Het gaat om een machinelearningmodel, waarvan de methodologie wordt uitgelegd in een paper die vorige week werd gepubliceerd.

Op een bijhorende website kan je voorbeelden van de gegenereerde muziek beluisteren, al is de tool zelf nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Naast tekstgebaseerde inputs, kan je ook een melodie fluiten of neuriën die de tool dan omzet in een muziekstuk

