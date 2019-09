is hoofdredacteur bij Data News

Huawei heeft donderdag zijn nieuwe smartphones Mate 30 en Mate 30 Pro voorgesteld. Zoals verwacht zonder Google-apps, maar verrassend ook niet meteen in Europa te koop.

Wegens de Amerikaanse sancties tegen de Chinese technologiegigant moeten de nieuwe paradepaardjes van Huawei het zonder de bekende en veelgebruikte Google-apps zoals Google Maps en Gmail stellen. Maar dat de smartphones in Europa niet meteen te verkrijgen zullen zijn, is toch opmerkelijk. Huawei hoopt ze "voor het einde van het jaar" ook hier in de winkelrekken te krijgen.

Volgens de topman van de consumententak van Huawei, Richard Yu, presteren de Mate-30 smartphones beter dan de modellen van concurrenten Apple en Samsung: iets wat Yu wel vaker beweert tijdens productvoorstellingen waarbij hij de vergelijking op de nodige slides niet schuwt. Met name wat de snelheid van 5G, de batterijduur en de kwaliteit van de camera (4K, 60 FPS) betreft, hebben de Huawei-toestellen volgens hem een streepje voor.

Geen Google dus: maar ook nog geen HarmonyOS

Onder de nieuwigheden zitten onder meer nieuwe gezichtsherkenningsfuncties - de schermrotatie past zich onder andere aan naar de positie van het hoofd - en een virtuele volumeschuiver ter vervanging van de knoppen aan de zijkant. De nieuwe smartphones van Huawei verschijnen met een beperkte versie van het Android-besturingssysteem van Google, maar zonder voorgeïnstalleerde Google-apps. Dat was te verwachten. Zoals bekend verdenken de Verenigde Staten Huawei van spionage voor de Chinese overheid, waarna ze het bedrijf midden mei op een zwarte lijst plaatsten., Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven niet langer handel voeren met de Chinese telecomgigant. Daardoor kwam de samenwerking met Google op de helling.

© Huawei Mate 30

Alternatieve app-winkel

Ondertussen werkt Huawei aan zijn eigen besturingssysteem 'HarmonyOS', maar dat is nog niet klaar. En dus wordt het een 'Android-zonder-Google'-aanpak. Behalve bijvoorbeeld Maps, Gmail en YouTube is ook de appwinkel van Google - Play Store - niet standaard geïnstalleerd. Daar heeft Huawei wel een alternatief voor: de eigen 'AppGallery'. Richard Yu riep ontwikkelaars tijdens de voorstelling van de nieuwe smartphones op om ook apps voor het Huawei-ecosysteem te ontwikkelen.

De Mate 30 reeks komt dus niet meteen in Europa op de markt komen, maar Huawei maakte gek genoeg wel al de prijzen in euro bekend. De Mate 30 is te verkrijgen vanaf 799 euro, terwijl de Mate 30 Pro begint bij 1.099 euro. Naast de Mate 30-toestellen maakte Huawei donderdag nog twee andere nieuwigheden bekend. Zo lanceert het binnenkort zijn eerste smart-tv en een nieuwe smartwatch.