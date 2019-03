Nieuwe Huawei P30 Pro ziet wat jij niet ziet

Huawei stelt met de P30 Pro een smartphone voor waar de innovatie meer dan ooit uit de camera komt. Een 5x optische zoom, een uiterst hoge ISO-waarde en vier lenzen waaronder een breedhoeklens zijn de - welja - blikvangers.

200 miljoen: zoveel smartphones verkocht Huawei in 2018, waarvan 16 miljoen P20's en P20 Pro. Zopas stelde de fabrikant de opvolgers, de P30 en P30 Pro voor. De P-reeks is al jaren het gamma waarin smartphonefabrikant Huawei wil uitpakken met innovatie in design en camera. Dat is ook nu weer het geval met de introductie van de P30-reeks, maar dit keer ligt de nadruk wel héél erg op de camera - en dan uiteraard vooral in het Pro-toestel. "Rewriting camera industry standards" titelt de fabrikant: misschien wat overtrokken, maar het neemt niet weg dat we toch behoorlijk onder de indruk zijn na een eerste, korte kennismaking met het toestel.

Het resultaat van dit camerasysteem is dat je meer mensen op de foto's krijgt en merkelijk dieper kan inzoomen.

Vier cameralenzen

De P30 Pro is aan de achterkant uitgerust met vier cameralenzen van Leica: een 40 megapixel superspectrum-lens (27 mm, f/1.6 en optische beeldstabilisatie), een breedhoeklens van 20 megapixel (16 mm, een hoek van meer dan 120 graden), een 5x optische zoomlens (8 megapixel) en een TOF-lens die het diepteveld meet. Daarmee stapt Huawei opnieuw af van een aparte zwart/wit sensor. Het resultaat van dit camerasysteem is dat je meer mensen op de foto's krijgt (bijvoorbeeld een groepsfoto met de breedhoeklens), en merkelijk dieper kan inzoomen (5x optisch, 10x hybride, 50x digitaal). Huawei doet dat door een periscoopachtig zoomsysteem te gebruiken: dat merk je ook uiterlijk aan de vierkante in plaats van ronde camera. Aan de voorkant vinden we nog een 32 megapixel selfiecamera.

Huawei P30 Pro © KVdS

Bijzonder hoge ISO-waarde

De P20 Pro was met een ISO-waarde die tot 102.400 gaat de eerste smartphone die op het vlak van lichtgevoeligheid dezelfde specificaties als bijvoorbeeld de Canon Mark 5 spiegelreflexcamera noteert. Maar met de P30 Pro loopt die ISO-waarde op tot een duizelingwekkende 409.600 ISO. Dat, in combinatie met een RYYB-kleurenfilter in plaats van een traditionele RGB-filter, laat toe om veel meer licht binnen te laten in de camera. En dat gaat zelfs tot in het extreme, zoals een demo in een volledig verduisterde kamer ons moet doen bewijzen.

Op de foto hieronder zie je hoe ik een P30 Pro vast heb met op het scherm de foto die ik net genomen heb in die donkere kamer. Voor mij stond een man voor een kamerbrede poster: onzichtbaar voor onze eigen ogen en voor de camera van de twee smartphones die we mee hadden. Maar de P30 Pro tovert het hele decor wél tevoorschijn met een aanvaardbare scherpte: met de losse hand gefotografeerd trouwens - zonder statief.

Op het scherm van deze P30 Pro ziet u de man die zich voor ons bevindt, maar die we zelf niet kunnen zien in de verduisterde kamer. © KVdS

Meer intelligentie

Over de andere, extra - soms minder belangrijke - camerafuncties gaan we niet te veel uitweiden maar wel willen we nog vermelden dat het AI-beeldstabilisatiesysteem nog merkelijk verbeterd werd, onder andere ook voor de 'night mode'. Ook voor portretfoto's in moeilijke lichtomstandigheden bijvoorbeeld, zorgt de AI voor betere resultaten. De camera begrijpt nog meer wat je precies ziet op het scherm en past de instellingen daaraan aan: dat is zowat het idee. De TOF-lens die het diepteveld meet - en niet zoals een laserscanner werkt - laat dan weer toe om veel meer realistische bokeh-effecten te creëren: blurriness die in lagen toegevoegd wordt naargelang de gemeten diepte. Voor vloggers is er goed nieuws, want de optische beeldstabilisatie is ook toegevoegd in de videomodus.

Huawei P30 Pro © KVdS

Upgrade in specs op zowat alle vlakken

De P30 Pro komt in totaal vijf kleuren, waarvan er vier ook effectief in België te koop zullen zijn: Black, Breathing Crystal, Aurora en Amber Sunrise. Het scherm wordt opnieuw wat groter: 6,47" in de Pro-versie tegenover 6,1" bij de reguliere P30 die ook op andere vlakken wat technische tegemoetkomingen doet om de prijs te drukken. Het gebogen OLED-design met ook gebogen glas op de achterkant is ook de eerste keer voor een P-toestel. De batterij (4.200 mAh) is voldoende voor 2 dagen gebruik. De 40 Watt SuperCharge-functie laadt de P30 Pro ook razendsnel op én er is ook een wireless quick charger beschikbaar. Binnenin draait het toestel op de op IFA aangekondigde Kirin 980 chipset. De vingerafdrukscanner bevindt zich in het scherm.

De vier kleuren waarin de Huawei P30 Pro beschikbaar is in ons land. © KVdS

Prijzen en versies

De smartphones zijn beschikbaar in ons land vanaf 29 maart voor een adviesprijs van 749 euro (P30), 999 euro (P30 Pro met 8GB/RAM en 128 GB opslag) en 1.049 voor het absolute topmodel: P30 Pro met 8GB/RAM en 256 GB opslag. Kopers van het eerste uur krijgen er overigens een Sonos One speaker bij. Bij de P30 Pro krijg je er ook nog een wireless charger bij.