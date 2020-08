Het blijft sukkelen met de nieuwe ING-app. De bank migreert geleidelijk klanten van de oude naar de nieuwe mobiele app, maar die draait een half jaar na de lancering nog steeds vierkant.

ING lanceerde in december een nieuwe mobiele app. Geen nieuwe versie maar een volledig nieuwe toepassing. Doorheen het jaar migreert de bank verschillende klantengroepen, zij krijgen een maand op voorhand per mail (of per post) een melding, en vanaf drie weken op voorhand ook in de app dat de oude toepassing voor hen wordt stopgezet.

Maar die app is verre van klaar. In gebruikersreviews voor zowel iOS als Android wordt de nieuwe versie met de grond gelijk gemaakt. Honderden gebruikers klagen dat de app minder functies aanbiedt, maar ook dat verschillende zaken niet of slecht werken.

In de App Store en op Google Play uiten gebruikers hun ongenoegen over de nieuwe app. © PVL

Zo lukken kleine overschrijvingen niet zonder digipass, is het niet mogelijk om verschillende profielen aan te maken en krijgen mensen de melding dat hun kaart geblokkeerd is. Andere gebruikers klagen dan weer dat het niet mogelijk is om meer dan één rekening toe te voegen, en dat de gebruikersinterface zo verwarrend is dat mensen naar de verkeerde rekening geld overschrijven. Ook overschrijven via Bancontact naar bijvoorbeeld Doccle is via de app niet mogelijk.

De klachten zijn niet nieuw. In februari meldde De Tijd al dat de nieuwe app zo slecht was, dat klanten niet anders kunnen dan de oude app te behouden. Vandaag kan dat niet meer, wie wordt gemigreerd heeft enkel nog de nieuwe app. In februari klonk het nog dat de nieuwe versie er tegen eind dit jaar moet staan. Maar zes maanden later, acht maanden na de lancering, zijn heel wat problemen verre van opgelost.

ING: belangrijkste zaken werken

ING nuanceert de problemen. "De belangrijkste verrichtingen waarvoor onze klanten de app gebruiken, werken goed en via de webapplicatie is er geen enkel probleem. We begrijpen natuurlijk de verzuchtingen, verandering is altijd moeilijk, maar we maken ons sterk dat onze klanten op termijn het verschil gaan merken," aldus een woordvoerder aan Data News. Nochtans zijn de hierboven opgesomde opmerkingen afkomstig van gebruikerscommentaren van de afgelopen week.

ING maakt zich sterk dat, eens de migratie voltooid is, het veel sneller praktische en innovatieve toepassingen kan uitbouwen doorheen verschillende landen. De app zal volgens de bank ook veiliger en toekomstgerichter zijn.

De nieuwe app werd intern ontwikkeld door 25 teams uit België, Nederland, Duitsland en Spanje. In totaal werken zo'n tweehonderd mensen aan de toepassing. Daarbij heeft de nieuwe app een slankere architectuur waardoor onder meer tweewekelijks updaten mogelijk is. In de oude app kan dat slechts twee keer per jaar.

Wel geeft de bank toe dat een aantal functies met minder toegevoegde waarde niet meer in de nieuwe ING Banking app opgenomen zijn. Wel belooft de bank andere functionaliteiten. Zoals de mogelijkheid om een digitale autoverzekering af te sluiten en om abonnementen van allerlei diensten te beheren. Ook zegt het dat de belangrijkste functies dit najaar wel beschikbaar zullen zijn.

Maar tot die basisfuncties effectief vlot werken, worden klanten momenteel wel uit een oud, maar afgewerkt, huis gezet en richting een bouwwerf zonder meubels gestuurd.

