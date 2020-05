Signpost, gespecialiseerd in ICT-oplossingen voor het Belgische onderwijs, neemt een aantal nieuwe investeerders aan boord. Het bedrijf wil hiermee de Europese ambities versneld kunnen uitvoeren en zo binnen drie jaar uitgroeien tot 'the European ICT Partner for Education'.

Een groep van investeerders rond Steven Buyse (managing partner CVC) en Stefan Tournoy (oprichter Vente Exclusive, VeePee) nemen een minderheidsparticipatie in de nieuwe holding Signpost NV. Andere namen zijn Xavier Dewulf (G&V Energy Group), Frederic Van den Weghe (AMAVI Capital) en Janwillem Naesens (MP Droia).

Achtergestelde lening van 1,5 miljoen

Alle aandelen van de onderliggende vennootschappen (Signpost België, Academic Software, Leermiddel en WeZooz) worden ondergebracht in de nieuwe holding, de huidige vennoten blijven allemaal aan boord.

De Raad van Bestuur bestaat vanaf nu uit de vier oorspronkelijke aandeelhouders Paul Steenbergen (Founder), Hans Hermse, CIO Pieter Barremaecker en Arne Vandendriessche, aangevuld met Stefan Tournoy, Steven Buyse en PMV. PMV verstrekte het bedrijf een achtergestelde lening van 1,5 miljoen euro en komt zo ook binnen met raadgevende stem. Arne Vandendriessche blijft CEO. Financiële details met betrekking tot de investeringen worden door Signpost niet gecommuniceerd.

Sinds seizoen 2016-2017 is Signpost gestaag aan het groeien. Zo steeg de omzet van 7,3 miljoen euro in 2016 naar 25 miljoen euro vorige jaar. Vandaag telt het bedrijf 75 personeelsleden, tegenover 8 werknemers in 2013.

Een groep van investeerders rond Steven Buyse (managing partner CVC) en Stefan Tournoy (oprichter Vente Exclusive, VeePee) nemen een minderheidsparticipatie in de nieuwe holding Signpost NV. Andere namen zijn Xavier Dewulf (G&V Energy Group), Frederic Van den Weghe (AMAVI Capital) en Janwillem Naesens (MP Droia). Alle aandelen van de onderliggende vennootschappen (Signpost België, Academic Software, Leermiddel en WeZooz) worden ondergebracht in de nieuwe holding, de huidige vennoten blijven allemaal aan boord.De Raad van Bestuur bestaat vanaf nu uit de vier oorspronkelijke aandeelhouders Paul Steenbergen (Founder), Hans Hermse, CIO Pieter Barremaecker en Arne Vandendriessche, aangevuld met Stefan Tournoy, Steven Buyse en PMV. PMV verstrekte het bedrijf een achtergestelde lening van 1,5 miljoen euro en komt zo ook binnen met raadgevende stem. Arne Vandendriessche blijft CEO. Financiële details met betrekking tot de investeringen worden door Signpost niet gecommuniceerd. Sinds seizoen 2016-2017 is Signpost gestaag aan het groeien. Zo steeg de omzet van 7,3 miljoen euro in 2016 naar 25 miljoen euro vorige jaar. Vandaag telt het bedrijf 75 personeelsleden, tegenover 8 werknemers in 2013.