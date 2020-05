Hello Customer heeft in een nieuwe kapitaalronde zes miljoen euro opgehaald. De Gentse scale-up wist de investeringsfondsen Senovo Capital en Peak Capital aan boord te krijgen. Hello Customer biedt een SaaS-platform aan om geautomatiseerd feedback van klanten te verzamelen en te analyseren met behulp van AI.

De kapitaalsinjectie volgt op een ronde van twee miljoen euro in 2018. Toen haalde Hello Customer onder meer Dovesco (het fonds van de broers Anthony en Gregory De Clerck), Seeder Fund en een groep business angels aan boord, onder wie de drie stichters van Showpad. Ook de bestaande investeerders bevestigen hun geloof in deze ronde door opnieuw te participeren. Alles samen haalt Hello Customer nu zes miljoen euro op.

Amerika lonkt

De scale-up telt intussen ruim dertig medewerkers en is actief in diverse Europese landen. Met behulp van het nieuwe kapitaal wil het bedrijf zijn ambitie waarmaken om een marktleider te worden in customer experience-technologie, en om op termijn uit te breiden naar de Verenigde Staten.

Hello Customer werd in 2015 opgericht door Leslie Cottenjé, Joeri Pansaerts en Bram De Vos. Zij bouwden een software as a service-platform dat bedrijven in staat stelt om de ervaringen en verwachtingen van hun klanten in kaart te brengen en te analyseren. De software is vooral in trek bij financiële instellingen en retailketens, en in eigen land mag Hello Customer onder meer Luminus, Lunch Garden en Telenet tot zijn klanten rekenen.

'Het coronavirus stelt de verhoudingen tussen retailers en hun klanten op scherp', stelt CEO Leslie Cottenjé vast. 'Meer dan ooit beseffen bedrijven hoe belangrijk het is om goed naar de verwachtingen en ervaringen van klanten te luisteren, zeker nu er veel minder persoonlijk contact is en de online verkoop boomt. Ons platform stelt hen in staat om snel te peilen naar de bevindingen van klanten en hoe ze over een merk, een winkel, een product of dienst denken.'

