Nieuwe klacht tegen Google voor privacyschending

Er zijn tien nieuwe klachten ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteiten in tien Europese landen. Ook in ons land is er een klacht tegen de gerichte reclameboodschappen van Google, meldt de krant Le Soir. Volgens de Liga voor Mensenrechten gaat het om "een grootschalige en systematische schending van persoonlijke gegevens".

De Liga's voor Mensenrechten van de tien Europese landen, waaronder België, Duitsland, Italië, Roemenië en Slovenië, kanten zich tegen het economisch model van Google en gelijkaardige bedrijven die zich toeleggen op gerichte online reclameboodschappen. Hen wordt kwalijk genomen dat ze de gegevens van mensen die actief zijn op het internet, verkopen aan bedrijven die een bepaald publiek willen bereiken met hun reclameboodschappen. Dergelijke gerichte reclame is volgens de indieners van de klacht illegaal. Het is een inbreuk op artikel 22 van de Grondwet die het recht op privacy vastlegt en het is een inbreuk op de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die stipuleert dat de internetgebruiker voorafgaand expliciet toestemming moet geven voor het gebruik van zijn gegevens. In ons land is er hiervoor al eerder een klacht ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit door Pierre Dewitte, wetenschappelijk vorser informatietechnologie van de KU Leuven.