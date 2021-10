Opnieuw beschuldigt een klokkenluider socialemediabedrijf Facebook ervan dat het winst laat voorgaan op het modereren van problematische inhoud. Dat bericht de Washington Post vrijdag. Facebook is sinds september in een schandaal verwikkeld, nadat een gewezen medewerkster van het bedrijf, Frances Haugen, interne documenten publiek had gemaakt.

De nieuwe klokkenluider is ook een gewezen medewerker van Facebook en was verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid van het platform. Het voormalige personeelslid legde een verklaring af bij beurswaakhond SEC, die toeziet op beursgenoteerde bedrijven als Facebook.

In dat document getuigt de oud-medewerkers over uitspraken uit 2017, toen het bedrijf een beslissing moest nemen over de manier waarop het zou omgaan met de polemiek rond de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Die inmenging gebeurde via Facebook. 'Er zal een steekvlam ontstaan. Parlementsleden zullen lastig doen. En binnen enkele weken gaan ze over tot iets anders. Ondertussen drukken wij geld in onze kelder, en gaat voor ons alles goed', zou een lid van het Facebook-communicatieteam toen verklaard hebben, Tucker Bounds.

Uitwassen sociale media

De klokkenluider ondertekende zijn verklaring op 13 oktober. De opzienbarende getuigenis van Frances Haugen voor het Amerikaanse Congres dateert van een week eerder. De gewezen productmanager bij Facebook, die door een Democratische senator zelfs een 'heldin' werd genoemd, herhaalde daar dat het bedrijf van Mark Zuckerberg 'winst maakt op kap van onze veiligheid'.

Eerder lekte Haugen interne documenten aan de Wall Street Journal die een nieuw licht lieten schijnen op enkele bekende uitwassen van sociale media. Het ging onder meer om de psychologische problemen van adolescenten de overmatig blootgesteld worden aan de levens en lichamen van schijnbaar 'perfecte' influencers op Instagram.

Haatpraat

Volgens de Washington Post blijkt uit de verklaring bij de SEC van deze nieuwe klokkenluider dat de Facebook-managers de strijd tegen desinformatie, haatpraat en andere problematische inhoud regelmatig ondermijnden. Ze deden dat uit angst voor ex-president Donald Trump en zijn politieke bondgenoten, en om de aandacht vast te houden van zijn gebruikers, en de winsten dus veilig te stellen.

Een woordvoerder van Facebook, Erin McPike, reageerde dat het artikel 'beneden de standaarden van de Washington Post lag', door het op te hangen aan één bron.

De jongste jaren ligt Facebook regelmatig onder vuur. Als het niet gaat over het modereren van inhoud, vooral in verkiezingstijd, dan gaat het over de economische strategie, die volgens critici de eerlijke concurrentie aantast.

