De lancering van de SLS-superraket in het kader van de eerste Artemis-missie naar de maan ligt niet snel in het verschiet, nadat de start op Cape Canaveral in Florida zaterdag voor de tweede keer op vijf dagen tijd werd afgeblazen omwille van technische problemen.

De SLS-draagraket had zaterdag 20.07 uur Belgische tijd twee uur de tijd om de onbemande Orion-capsule naar de maan te slingeren. Maar net als bij de eerste poging maandag verliepen de voorbereidingen hobbelig. In het bijzonder was er een lek in de leiding die vloeibare waterstof vanuit de grondinstallaties naar de eerste trap van de 98 meter hoge draagraket moet brengen.

Drie keer het tanken stopzetten en herstarten na troubleshooting leverde niets op. Uiteindelijk blies de lanceerdirectrice de start af. Volgens missiedirecteur Mike Sarafin was het lek 'groot'. De oorzaak is nog niet gekend.

De krachtigste draagraket ter wereld kon in theorie nog maandag of woensdag (Belgische tijd) vertrekken. Maar die optie 'ligt niet op tafel', klonk het op een persconferentie. Er is te weinig tijd om de herstelling tegen uiterlijk woensdag rond te krijgen.

Artemis I op Cape Canaveral. © Getty

De NASA moet trouwens nog beslissen of de herstelling op het lanceerplatform zal plaatsvinden, gevolgd door een mini-tankbeurt bij wijze van test, ofwel in het enorme assemblagegebouw (VAB). Gelijk welke optie impliceert een uitstel van meerdere weken

Lanceerconflict

Het eerstvolgende lanceervenster opent op 19 september en loopt tot 4 oktober. Maar de NASA wil op 3 oktober met een Crew Dragon van SpaceX een nieuwe bemanning naar het Internationaal Ruimtestation ISS sturen en wil een lanceerconfllict vermijden.

Het lijkt er aldus op dat het daaropvolgende lanceervenster de optie is. Dit staat open van 17 tot 31 oktober.

'We gaan wanneer we klaar zijn', zei NASA-hoofd Bill Nelson, die zelf een trip met een Spaceshuttle heeft gemaakt. 'We gaan niet tot het zover is, vooral nu, bij een testvlucht.'

De SLS moet de onbemande en van een Europese servicemodule voorziene Orion-capsule naar de maan slingeren voor een testvlucht waarbij vooral het hitteschild bijzondere belangstelling zal genieten.

Het uiteindelijke doel van het Artemis-programma is om, ten vroegste in 2025 en voor het eerst sinds 1972, weer een mens voet op onze natuurlijke satelliet te laten zetten.

