Foxconn, een belangrijke toeleverancier van Apple, heeft zijn activiteiten in Shenzhen stilgelegd door de lockdown in de Chinese miljoenenstad. Dat heeft het Taiwanese bedrijf maandag bekendgemaakt.

Foxconn zet onder meer de iPhones van Apple in elkaar. Het bedrijf, dat ook onderdelen maakt voor Dell, Sony en vele andere grote techbedrijven, liet maandag weten de productie in Shenzhen te verhuizen naar andere locaties. China, dat een strikt coronabeleid hanteert, heeft een strenge lockdown ingesteld voor de stad met 17 miljoen inwoners.

Veel nieuwe besmettingen

China meldde zondag het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds februari 2020, toen het land voor het laatst kampte met een grote golf aan besmettingen. De huidige uitbraak heeft de autoriteiten ertoe bewogen meerdere oostelijk gelegen steden in lockdown te plaatsen.

Ook zijn alle scholen in Shanghai, waar ruim 27 miljoen mensen wonen, gesloten. In meer dan tien regio's verspreidt het virus zich momenteel snel.

Foxconn zet onder meer de iPhones van Apple in elkaar. Het bedrijf, dat ook onderdelen maakt voor Dell, Sony en vele andere grote techbedrijven, liet maandag weten de productie in Shenzhen te verhuizen naar andere locaties. China, dat een strikt coronabeleid hanteert, heeft een strenge lockdown ingesteld voor de stad met 17 miljoen inwoners.China meldde zondag het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds februari 2020, toen het land voor het laatst kampte met een grote golf aan besmettingen. De huidige uitbraak heeft de autoriteiten ertoe bewogen meerdere oostelijk gelegen steden in lockdown te plaatsen.Ook zijn alle scholen in Shanghai, waar ruim 27 miljoen mensen wonen, gesloten. In meer dan tien regio's verspreidt het virus zich momenteel snel.