Logitech G heeft onder de naam Aurora een aantal nieuwe gaming-accessoires geïntroduceerd. Bijzonder, volgens het Logitech-dochterbedrijf, is dat het gamma ontworpen is 'om genderinclusief te zijn en niet genderuitsluitend'. De Aurora-collectie richt zich op de behoeften en wensen van vrouwelijke gamers, terwijl het ook alle gamers aanspreekt die op zoek zijn naar een speels ontwerp, klinkt het voorts.

De collectie omvat naast twee keyboards (G715 en G713), een gaming-headset (G735) en een draadloze muis (G705) ook een achttal accessoires om bestaande hardware een speelse touch te geven. Denk aan een wolkvormige palmsteun en een hartvormig opbergdoosje, maar ook aan gekleurde muismatten, verwisselbare oorkussens en bovenplaten voor de nieuwe toetsenborden.

Langer haar, kleinere handen

De Aurora-collectie is ontworpen op basis van de feedback van vrouwelijke gamers en, zo claimt de fabrikant, tot leven gebracht door een voornamelijk vrouwelijk Logitech G-team. Dit alles om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van een ondervertegenwoordigd segment gamers.

In de ontwerpfase hield het team bijvoorbeeld rekening met zaken als: langer haar, brillen, oorbellen en kleinere handen. Om de toegankelijkheid aan te pakken, week het team af van de typische scherpe randen en zwarte kleurstellingen. Bij de Aurora-accessoires voeren zachtere tonen, doorschijnende materialen en kalmerende verlichting de boventoon. Tot slot was er extra aandacht voor speelsheid. De producten worden geleverd in de basiskleur White Mist, maar hebben de mogelijkheid om ze aan te passen met Pink Dawn- en Green Flash-accessoires of met speciale lichteffecten.

Een greep uit het nieuwe Aurora-gamma. © Logitech G

'One-size-fits-all-mentaliteit'

'Een groot deel van de gamesindustrie is blijven steken in een one-size-fits-all-mentaliteit. Toen we naar onze eigen gaming-producten keken, realiseerden we ons dat we meer konden doen', zegt Ujesh Desai, Vice President en General Manager van Logitech G. 'Met Aurora hebben we een genderinclusieve collectie gecreëerd waarin comfort, laagdrempeligheid en speelsheid centraal staan. Ze ondersteunt onze langetermijnbelofte om iedereen het plezier van het gamen te laten ervaren.'

Uiteraard is de collectie ook uitgerust met de typische features van andere Logitech G-hardware, zoals de draadloze Lightspeed-technologie en de Blue Vo!ce-microfoontechnologie.

De Logitech G735 Headset heeft een adviesprijs van 229,99 euro. Voor de gaming-toetsenborden G715 en G713 betaal je respectievelijk 199,99 en 169,99 euro. De Logitech G705 Gaming Mouse tot slot verwisselt voor 99,99 euro van eigenaar.

