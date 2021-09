De malware richt zich op game-accounts van Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy, EA Origin en meer.

Het gaat om een nieuw soort malware die momenteel op ondergrondse fora wordt verkocht, en die het mogelijk moet maken voor criminelen om account van meerdere platformen te stelen. Dat meldt beveiliger Kaspersky in een rapport. Onderzoekers van het securitybedrijf hebben de malware BloodyStealer genoemd, en het stuk software zou een hele hoop data, waaronder cookies, wachtwoorden, bankkaartgegevens en meer kunnen bemachtigen.

Interessant hier is dat de malware zich specifiek richt op gamingplatformen. Accounts van die platformen kunnen gestolen worden en daarna verkocht op ondergrondse markten, waar ze een stevige afzetmarkt hebben, zegt Kaspersky: 'Hoewel BloodyStealer niet alleen gemaakt is voor het stelen van informatie die aan games is gerelateerd, tonen de platformen die het doelwit van de malware vormen wel aan dat er een vraag is naar dit soort gegevens bij cybercriminelen.'

De malware wordt momenteel als abonnement of 'Malware-as-a-Service'verkocht in private kanalen, zegt Kasperky nog, en ze zou al gebruikt zijn om gamers aan te vallen in Europa, Latijns Amerika en Zuid-Oost-Azië.

Het gaat om een nieuw soort malware die momenteel op ondergrondse fora wordt verkocht, en die het mogelijk moet maken voor criminelen om account van meerdere platformen te stelen. Dat meldt beveiliger Kaspersky in een rapport. Onderzoekers van het securitybedrijf hebben de malware BloodyStealer genoemd, en het stuk software zou een hele hoop data, waaronder cookies, wachtwoorden, bankkaartgegevens en meer kunnen bemachtigen.Interessant hier is dat de malware zich specifiek richt op gamingplatformen. Accounts van die platformen kunnen gestolen worden en daarna verkocht op ondergrondse markten, waar ze een stevige afzetmarkt hebben, zegt Kaspersky: 'Hoewel BloodyStealer niet alleen gemaakt is voor het stelen van informatie die aan games is gerelateerd, tonen de platformen die het doelwit van de malware vormen wel aan dat er een vraag is naar dit soort gegevens bij cybercriminelen.' De malware wordt momenteel als abonnement of 'Malware-as-a-Service'verkocht in private kanalen, zegt Kasperky nog, en ze zou al gebruikt zijn om gamers aan te vallen in Europa, Latijns Amerika en Zuid-Oost-Azië.