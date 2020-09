Nintendo blijft innovatieve games bedenken voor de Switch. Getuige daarvan is de nieuwe Mario Kart-titel die op 16 oktober verschijnt ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van Super Mario Bros. Het spel wordt namelijk gespeeld met échte racewagentjes.

Mario Kart Live: Home Circuit, zoals de nieuwe Switch-titel heet, komt dus met een heuse 'auto op afstandsbediening' die via de spelcomputer wordt bestuurd. Spelers kunnen kiezen tussen het rode wagentje met Mario of de groene bolide waarin Luigi achter het stuur kruipt. Verder in de verpakking: vier poortjes, twee richtingsborden en een USB-kabel om het autootje zo nu en dan op te laden.

Virtueel circuit

Met de poortjes kan in de woonkamer of welke ruimte dan ook een circuit worden uitgestippeld met een layout naar wens. Dat gebeurt simpelweg door met het autootje eenmalig de gewenste route af te leggen, onder de poortjes door. Dit resulteert in het spel in een virtueel circuit rond de tafels en stoelen, waarop vervolgens écht geracet kan worden.

De race-ervaring zelf verschilt niet veel van de andere Mario Kart-games voor de Switch: via een cameraatje in de wagen lijkt het alsof je zelf daadwerkelijk in het karretje zit, en middels augmented reality worden alle klassieke spelelementen (tegenstanders, boosts, obstakels, ...) over de echte wereld heen gedrapeerd. Gamers kunnen alleen racen of het opnemen tegen maximaal drie andere spelers in de lokale multiplayerstand.

Mario Kart Live: Home Circuit is vanaf 16 oktober te koop. Een richtprijs heeft Nintendo niet bekendgemaakt, maar volgens techsite The Verge schommelt die rond de 100 dollar (ongeveer 85 euro) per set.

Bekijk hieronder de trailer van Mario Kart Live: Home Circuit.

