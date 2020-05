Het Microsoft Innovation Center Brussel verandert van naam. Als 'My Innovation Center Brussels, supported by Microsoft' blijft het publiek-privaat partnerschap Brusselse bedrijven en organisaties ondersteunen in hun digitalisatie en het aanwenden van technologie.

De nieuwe huisstijl benadrukt volgens Microsoft de Brusselse roots en het geloof in het motto TheFutureLivesInBrussels. MIC Brussels maakt meteen ook de actiepunten bekend voor de nabije toekomst: nog meer awareness creëren rond de mogelijkheden van technologie en Brusselse kmo's ondersteunen in hun digitalisatie.

Terwijl de Microsoft Innovation Centers wereldwijd waren opgericht als een globaal Microsoft-initiatief, zijn ze inmiddels geëvolueerd in lokaal beheerde entiteiten. Het was vooral deze shift die het Microsoft Innovation Center Brussels ertoe aanzette om van naam te veranderen.

Prototyping Programma

De activiteiten van MIC Brussels zijn onderverdeeld in drie pijlers: Innovatie, Digitalisatie en Training. Het publiek-privaat partnerschap kondigt nu ook aan waar de actiepunten binnen deze pijlers zullen liggen. Zo motiveert MIC Brussels Brusselse kmo's om deel te nemen aan zijn Prototyping Programma. Voor deelnemende bedrijven wordt een bachelorstudent IT geselecteerd die tijdens een stage drie dagen per week op locatie een prototype of 'proof of concept' uitwerkt, bepaald door het bedrijf. De andere twee dagen krijgt de student begeleiding van een coach bij MIC.

Het Prototyping Programma opent deuren op vlak van recruitment en positioneert bedrijven aan de bron van beloftevolle talenten die op het punt staan af te studeren.

De nieuwe huisstijl benadrukt volgens Microsoft de Brusselse roots en het geloof in het motto TheFutureLivesInBrussels. MIC Brussels maakt meteen ook de actiepunten bekend voor de nabije toekomst: nog meer awareness creëren rond de mogelijkheden van technologie en Brusselse kmo's ondersteunen in hun digitalisatie.Terwijl de Microsoft Innovation Centers wereldwijd waren opgericht als een globaal Microsoft-initiatief, zijn ze inmiddels geëvolueerd in lokaal beheerde entiteiten. Het was vooral deze shift die het Microsoft Innovation Center Brussels ertoe aanzette om van naam te veranderen.De activiteiten van MIC Brussels zijn onderverdeeld in drie pijlers: Innovatie, Digitalisatie en Training. Het publiek-privaat partnerschap kondigt nu ook aan waar de actiepunten binnen deze pijlers zullen liggen. Zo motiveert MIC Brussels Brusselse kmo's om deel te nemen aan zijn Prototyping Programma. Voor deelnemende bedrijven wordt een bachelorstudent IT geselecteerd die tijdens een stage drie dagen per week op locatie een prototype of 'proof of concept' uitwerkt, bepaald door het bedrijf. De andere twee dagen krijgt de student begeleiding van een coach bij MIC. Het Prototyping Programma opent deuren op vlak van recruitment en positioneert bedrijven aan de bron van beloftevolle talenten die op het punt staan af te studeren.