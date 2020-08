Naar goede jaarlijkse traditie heeft Parallels een nieuwe versie van Parallels Desktop uitgebracht. De zestiende editie van de software, waarmee Mac-gebruikers virtueel andere besturingssystemen kunnen draaien, biedt onder meer ondersteuning voor macOS 11 oftewel Big Sur.

Big Sur is Apples nieuwste besturingssysteem voor Mac-computers dat waarschijnlijk in september op de markt komt. Sinds een kleine week is er voor liefhebbers wel al een publieke bètaversie van macOS 11 beschikbaar. Parallels Desktop 16 is volgens de ontwikkelaar volledig geoptimaliseerd voor de architectuur van Big Sur, waardoor native Mac-virtualisatie kan worden gerealiseerd zonder verouderde kernel-extensies te laden.

Snelheidswinst

Dat resulteert in Parallels Desktop 16 vooral in flink wat snelheidswinst. Zo presteert DirectX tot twintig procent sneller en werd ook de ondersteuning van OpenGL 3-graphics in Windows en Linux verbeterd. De ontwikkelaar claimt verder dat ook het opstarten en afsluiten van Windows in de nieuwe versie zo'n twintig procent vlotter gaat.

Andere nieuwigheden in PD16 zijn de langere batterijduur (tot tien procent meer autonomie bij Windows op laptops in de reismodus), zogeheten Multi-Touch-bewegingen voor zoomen en draaien in Windows-apps, dubbelzijdig afdrukken en meer papierformaten, en een functie om automatisch ongebruikte schijfruimte te recupereren na het afsluiten van een virtuele machine.

De voordeligste versie van Parallels Desktop 16 kost 79,90 euro per jaar of 99,99 euro voor een onbeperkt geldige licentie. De uitgebreidere Mac Pro Edition en Mac Business Edition komen allebei met een abonnementsformule van 99,99 per jaar. Abonnees kunnen ook gratis gebruikmaken van twee andere programma's van het bedrijf, te weten Parallels Toolbox (een gereedschapskist vol nuttige computertools) en Parallels Access, om op afstand toegang te krijgen tot een computersysteem.

Onderstaand filmpje somt de belangrijkste verbeteringen in Parallels Desktop 16 nog eens op.

