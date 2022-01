Touring en Be-Mobile hebben hun routeplanner uitgebreid met functies voor bestuurders van elektrische wagens. Zij kunnen voortaan trajecten genereren die rekening houden met beschikbare laadplaatsen en stoptijden.

In mei 2021 besliste de federale regering dat alle bedrijven in België vanaf 2026 een volledig geëlektrificeerd wagenpark moeten hebben. Uit onderzoek van Be-Mobile bleek echter dat bestuurders van elektrische auto's lijden aan 'range anxiety', oftewel de angst dat men een langere trip niet zal kunnen vervolledigen op de huidige batterijlading. De routeplanner van Touring en Be-Mobile probeert die angst voor een deel weg te nemen.

Historische gegevens

Wie over een elektrische wagen beschikt kan in de vernieuwde routeplanner nauwkeurig het model en de accucapaciteit invoeren. De applicatie berekent vervolgens óf je onderweg moet bijladen en wijst je indien nodig ook de weg naar een oplaadpunt langs het traject. Bovendien maakt de routeplanner, op basis van de actuele situatie en van historische gegevens, een inschatting of de laadpaal bij aankomst beschikbaar zal zijn. Nog handig: iconen laten zien van welke ontspanningsmogelijkheden in de buurt je gebruik kan maken terwijl de wagen wordt opgeladen.

'Een uitgebreid netwerk van laadpalen is natuurlijk een must, maar met deze slimme routeplanner gaan we een stap verder om het laadgemak en de laadzekerheid voor de consument te verhogen', zegt Bruno de Thibault, CEO van Touring.

De vernieuwde routeplanner is gratis beschikbaar via de Touring-website en in de mobiele Touring Assist-app voor iPhones en Android-toestellen.

In mei 2021 besliste de federale regering dat alle bedrijven in België vanaf 2026 een volledig geëlektrificeerd wagenpark moeten hebben. Uit onderzoek van Be-Mobile bleek echter dat bestuurders van elektrische auto's lijden aan 'range anxiety', oftewel de angst dat men een langere trip niet zal kunnen vervolledigen op de huidige batterijlading. De routeplanner van Touring en Be-Mobile probeert die angst voor een deel weg te nemen.Wie over een elektrische wagen beschikt kan in de vernieuwde routeplanner nauwkeurig het model en de accucapaciteit invoeren. De applicatie berekent vervolgens óf je onderweg moet bijladen en wijst je indien nodig ook de weg naar een oplaadpunt langs het traject. Bovendien maakt de routeplanner, op basis van de actuele situatie en van historische gegevens, een inschatting of de laadpaal bij aankomst beschikbaar zal zijn. Nog handig: iconen laten zien van welke ontspanningsmogelijkheden in de buurt je gebruik kan maken terwijl de wagen wordt opgeladen.'Een uitgebreid netwerk van laadpalen is natuurlijk een must, maar met deze slimme routeplanner gaan we een stap verder om het laadgemak en de laadzekerheid voor de consument te verhogen', zegt Bruno de Thibault, CEO van Touring.De vernieuwde routeplanner is gratis beschikbaar via de Touring-website en in de mobiele Touring Assist-app voor iPhones en Android-toestellen.