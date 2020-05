Bij vier federale overheidsdiensten, goed voor 3.200 medewerkers, worden de lonen voortaan verwerkt door een nieuwe SAP-loonmotor van SD Worx. Het is de bedoeling dat uiteindelijk 70.000 medewerkers aangesloten worden.

De eerste kaap is bereikt in de grootschalige modernisering van de loonverwerking bij onze federale overheid. SD Worx realiseerde de ontwikkeling voor PersoPoint: het Directoraat-Generaal dat de personeels- en loonadministratie beheert van de FOD Beleid en Ondersteuning en van meer dan 50 andere federale en parastatale werkgevers. "Sinds 1 april draait de loonberekening van meer dan drieduizend medewerkers van vier federale overheidsdiensten op de nieuwe loonmotor gebaseerd op SAP HCM, die we integreerden met de bestaande Peoplesoft-toepassing voor personeelsdossiers. Het gaat om de FOD Beleid en Ondersteuning, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Mobiliteit en de Regie der Gebouwen. In totaal zullen we samen met PersoPoint in totaal meer dan 70.000 medewerkers, uit 50 instellingen in fasen aansluiten", zegt Kristien Van den Bon, verantwoordelijk voor publieke sector bij SD Worx dat de opdracht gegund werd.

HR geïntegreerd met loonmotor

"Voor het eerst is het hr-systeem naadloos gekoppeld aan de loonmotor. We hoeven hr-informatie nog slechts op één plek in te geven en automatisch wordt alles verwerkt in de loonmotor. Hierdoor is er minder kans op fouten en de doorlooptijd is korter", voegt Liliane Verreyen, directeur van PersoPoint daar aan toe. Daarvoor moest eerst de datakwaliteit in de systemen op punt gebracht worden. Ook de naverwerking loopt nu volledig automatisch, omdat het digitaal personeelsdossier helemaal geïntegreerd is net als de federale boekhouding op SAP Finance.

Dat klinkt misschien makkelijker dan het in een overheidscontext ook écht is. Het gaat dan om meerdere staturen of werkroosters met heel verschillende loonvoorwaarden en loopbanen die erg uiteenlopen. Voor de medewerkers is een nieuwe weddefiche trouwens de enige zichtbare vernieuwing.

