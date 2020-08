Verschillende menselijke genen worden voortaan anders geschreven. De organisatie die instaat voor de naamgeving doet dat omdat de huidige schrijfwijzen te vaak fout worden geïnterpreteerd door Microsoft Excel.

Het probleem is al langer gekend. Elk gen heeft een naam en een numerieke code. Maar soms lijken die zeer sterk op een datum, waardoor ze in Excel als dusdanig worden geïnterpreteerd. Het gevolg is dat er fouten kunnen ontstaan bij wetenschappelijk onderzoek.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld het gen 'Membrane Associated Ring-CH Finger 1' dat wordt afgekort als MARCH1. Maar Excel vormt dat standaard om naar '1 maart'. Die formattering gebeurt automatisch. Het is mogelijk om individuele kolommen aan te passen, maar dat kan worden teruggedraaid wanneer iemand anders de tabel opent.

Volgens The Verge is de hernoeming al een jaar bezig en zijn er momenteel 27 menselijke genen hernoemd, al is de beslissing nu pas formeel bekendgemaakt door HGNC, de organisatie die instaat voor de naamgeving van genen. Zo wordt MARCH1 voortaan MARCHF1, SEPT1 wordt SEPTIN1 enz...

The Verge nam ook contact op met Microsoft, maar daar gaf men geen commentaar. Al gaat het niet zozeer om een strijd tussen Microsoft en de wetenschap. Zo nuanceert een wetenschapper tegenover de site dat de foute interpretatie van Excel slechts een beperkte groep treft, tegenover een groot deel van gebruikers die wel nut heeft aan een automatische formattering van datums.

Zo werden genen in het verleden ook al aan nieuwe regels onderworpen waardoor de afkorting van genen niet langer op namen of woorden mogen lijken, en mogen enkel latijnse letters en arabische cijfers worden gebruikt.

