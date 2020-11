Een betere webcam nodig voor al die Zoom- en Teams-meetings? Voor eigenaars van bepaalde Nikon-camera's is er voortaan een gratis oplossing. De Japanse fabrikant bracht zopas een stukje software uit dat van een klassieke camera een webcam maakt.

De software in kwestie luistert naar de naam Webcam Utility en is gratis beschikbaar voor Windows 10-pc's en Mac-computers (vanaf macOS 10.13). Nikon bracht een half jaar geleden al een bètaversie van het tooltje uit, dat samenwerkt met een flink aantal systeemcamera's en digitale SLR-toestellen van de fabrikant (zie het kadertje onder dit artikel).

Externe microfoon

Nadat de software is geïnstalleerd, volstaat het om de camera via een USB-kabel met de computer te verbinden. Webcam Utility werkt niet alleen samen met Zoom en Microsoft Teams, maar evengoed met Google Meet, Facebook Messenger en Skype. De resolutie van de beelden bedraagt maximaal 1.024 x 768 pixels, ongeacht welke camera er wordt gebruikt.

Een minpunt is dat er tijdens videogesprekken geen gebruik kan worden gemaakt van de microfoon in de camera. Daarvoor moet dus een beroep worden gedaan op de microfoon van de computer of op een extern exemplaar.

Compatibele camera's Webcam Utility werkt samen met de volgende Nikon-toestellen: Z7II, Z7, Z6II, Z6, Z5, Z50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 en D3500. Ook toekomstige systeemcamera's en digitale SLR-toestellen van Nikon zullen door de software worden ondersteund.

