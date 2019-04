Telenet lanceert een nieuwe tv-decoder. Die zet opnames in de cloud, maakt spraakbesturing mogelijk en integreert Netflix en YouTube.

De decoder werd de afgelopen maanden bij zo'n 20.000 klanten getest en wordt nu gradueel uitgerold. In eerste instantie krijgen nieuwe tv-klanten een exemplaar. Bestaande klanten kunnen voor een éénmalige logistieke kost van 35 euro een exemplaar aanvragen.

Wat is er nieuw?

De opvallendste nieuwe functie is spraakbesturing in de afstandbediening. Je kan daarbij een zender, programma of acteursnaam inspreken en de decoder zapt naar het juiste kanaal of toont zoekresultaten.

Die spraakbesturing gebeurt via een knop op de afstandsbediening. De toepassing luistert dus niet continu passief mee, zoals bij sommige slimme luidsprekers en smartphones.

De afstandsbediening communiceert voortaan ook via radiofrequentie in plaats van infrarood. Dat wil zeggen dat de decoder niet in het zicht van de afstandsbediening moet staan om te functioneren en dus ook in de kast kan worden gezet.

© Telenet

De decoder bevat voortaan ook YouTube en Netflix. Wie geen Chromecast, smart tv of Apple TV heeft kan zo ook deze twee videoplatformen voortaan vlot op tv krijgen. Ook is er ondersteuning voor 4K en HDR. Dat is momenteel vooral relevant voor wie YouTube en Netflix kijkt (en een 4K-tv heeft), maar Telenet heeft de ambitie om later dit jaar ook zelf 4K content aan te bieden.

Opnames gebeuren voortaan in de cloud. Dat wil zeggen dat je als kijker niet gebonden bent aan de capaciteit van de harde schijf, maar ook dat opnames niet verloren gaan wanneer je decoder wordt vervangen.

De achterkant van de nieuwe tv-decoder © Telenet

Niet combineerbaar

Ondanks de komst van de nieuwe decoder belooft Telenet dat de huidige generatie decoders nog steeds worden ondersteund en in de toekomst updates zullen blijven krijgen.

Wel waarschuwt het bedrijf dat de nieuwe decoder op een volledig nieuw besturingssysteem draait. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om zowel de oude als de nieuwe generatie in één huishouden te gebruiken.

Telenet countert dat wel door de nood aan een tweede decoder overbodig te maken. Zo wordt er gelijk met de nieuwe decoder ook een nieuwe app en site (Telenettv.be) gelanceerd. Die bevatten ook cast-functionaliteit, waardoor het makkelijk is om programma's op een tweede scherm te bekijken.