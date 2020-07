Het hoeft geen betoog dat toetsenborden en computermuizen een broeihaard van bacteriën zijn. EuroSys bedacht er een 'propere' oplossing voor: randapparatuur die je gewoon in de vaatwasser mag reinigen.

EuroSys haalt in zijn persbericht een onderzoek aan waaruit zou blijken dat op toetsenborden gemiddeld vierhonderd keer meer bacteriën kunnen zitten dan op de gemiddelde toiletbril. Samen met de muis ze behoren in een kantooromgeving dan ook tot de meest vervuilde apparatuur.

Waterbestendig

Met een nieuw gamma afwasbare en dus waterbestendige toetsenborden en muizen wil EuroSys uit Houthalen daar verandering in brengen. Zeker op werkplaatsen waar de randapparatuur wordt gedeeld met meerdere collega's, zouden de toestellen voor een betere hygiëne moeten zorgen. Hou er wel rekening mee dat bacteriën pas op hogere temperaturen gedood worden, en dat de ecostand van een vaatwasmachine dus niet volstaat.

Het assortiment omvat drie Silver Seal 'medische' keyboards en twee verschillende muizen, de Silver Storm en de Seal Shield STM042. De muizen kosten 62,31 euro, de prijs van de toetsenborden schommelt tussen de 86,45 en 92,20 euro.

Afwasbare randapparatuur is overigens niet helemaal nieuw. Fabrikant Logitech bracht in 2012 al het Washable Keyboard K310 op de markt, en ook dat mocht gerust met water en zeep worden schoongemaakt.

