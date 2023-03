Tieners die naaktfoto's van zichzelf online zien circuleren, hebben vanaf nu een mogelijkheid om die beelden offline te halen. Met een nieuw ontwikkeld programma van het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) kunnen foto's van bepaalde sociale media worden verwijderd. De tool, Take It Down, is deels gefinancierd door Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook.

Iedereen kan via het onlineplatform anoniem beelden aandragen die op het web circuleren. Foto's waar minderjarigen op staan worden vervolgens gaandeweg verwijderd. Take It Down creëert een soort digitale vingerafdruk die in een database terechtkomt. Techgiganten die zich bij het project hebben aangesloten, beloven er zorg voor te dragen dat de beelden niet langer online rondgaan.

Zeer traumatiserend

Op dit moment gaat het om Facebook en Instagram van Meta en de platformen OnlyFans, Pornhub en Yubo die zich hebben aangesloten bij Take It Down. Als een afbeelding op een ander platform, zoals Twitter of TikTok te zien is, of bijvoorbeeld via WhatsApp werd verstuurd, wordt deze vooralsnog niet verwijderd. Ook als een afbeelding is bewerkt of afwijkende afmetingen heeft, wordt deze niet aan dezelfde digitale vingerafdruk herkend.

'Als je expliciete afbeeldingen online hebt staan, kan dat zeer traumatiserend zijn, vooral voor jongeren', zegt Gavin Portnoy van NCMEC over de nieuwe tool.

Onderstaande video geeft meer uitleg over de werking van Take It Down.

