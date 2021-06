Punit Seghal staat voortaan aan het hoofd van Atos België en Luxemburg. Hij volgt daarbij Antoine Kerrinckx op.

Seghal werkte sinds 2003 voor Siemens IT Solutions. Toen dat bedrijf in 2011 werd overgenomen door Atos verhuisde hij mee naar het nieuwe moederbedrijf. In beide bedrijven doorliep hij verschillende functies waarbij hij sinds 2020 Head of International Organisations is bij Atos, hij zal die job combineren met zijn nieuwe functie.

In die nieuwe functie volgt hij Antoine Kerrinckx op. Hij leidde sinds 2015 de Belgische en Luxemburgse afdeling van Atos, maar is sinds enkele maanden Head of Manufacturing Zuid-Europa.

Atos telt in ons land en Luxemburg samen meer dan zevenhonder mensen. Wereldwijd stelt het bedrijf 105.000 mensen tewerk.

Seghal werkte sinds 2003 voor Siemens IT Solutions. Toen dat bedrijf in 2011 werd overgenomen door Atos verhuisde hij mee naar het nieuwe moederbedrijf. In beide bedrijven doorliep hij verschillende functies waarbij hij sinds 2020 Head of International Organisations is bij Atos, hij zal die job combineren met zijn nieuwe functie.In die nieuwe functie volgt hij Antoine Kerrinckx op. Hij leidde sinds 2015 de Belgische en Luxemburgse afdeling van Atos, maar is sinds enkele maanden Head of Manufacturing Zuid-Europa.Atos telt in ons land en Luxemburg samen meer dan zevenhonder mensen. Wereldwijd stelt het bedrijf 105.000 mensen tewerk.