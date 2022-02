Fabrice Sancho wordt binnenkort de nieuwe topman van Ericsson voor België en Luxemburg. Hij volgt Rémi de Montgolfier op.

Sancho is 48 en werkt al sinds 2006 bij Ericsson. Momenteel is hij Head of Networks and Managed Services Delivery voor Ericsson Belux, vanaf 1 maart leidt hij de hele organisatie in onze regio. De Fransman is ingenieur van opleiding en werkte eerder ook voor Nortel en Sagem.

In zijn nieuwe functie volgt Sancho Rémi de Montgolfier op. Hij volgde in 2019 Saskia Van Uffelen op, maar krijgt na drie jaar een andere functie binnen Ericsson Belux.

