HR-dienstenverlener Group S heeft een nieuwe CEO aangesteld, Marc Peeters (54), die tot vorig jaar topman was bij bouwgroep BAM België. Peeters volgt Gonzales Stubbe op, die het bedrijf twintig jaar lang leidde.

Peeters wil Group S, met zijn zevenhonderd werknemers, in de toekomst 'verder door de digitalisering binnen de sector loodsen en afstemmen op de noden van de ondernemers vandaag'. Group S ondersteunt ongeveer twintigduizend werkgevers in hun personeels- en loonsadministratie.

Crisis als opportuniteit

'De coronacrisis was voor heel wat bedrijven een extra uitdaging, maar gelukkig zijn de Belgische ondernemers heel weerbaar en wendbaar. Dat bevestigen ook de meest recente cijfers van de Nationale Bank, want het ondernemers- en consumentenvertrouwen stijgt opnieuw', zegt Peeters. Ondernemingen gebruiken de crisis volgens hem als een opportuniteit en vinden zichzelf opnieuw uit. 'In de toekomst hoop ik dat we bedrijven nog meer en verder kunnen gaan begeleiden op dat vlak.'

Peeters wil Group S, met zijn zevenhonderd werknemers, in de toekomst 'verder door de digitalisering binnen de sector loodsen en afstemmen op de noden van de ondernemers vandaag'. Group S ondersteunt ongeveer twintigduizend werkgevers in hun personeels- en loonsadministratie.'De coronacrisis was voor heel wat bedrijven een extra uitdaging, maar gelukkig zijn de Belgische ondernemers heel weerbaar en wendbaar. Dat bevestigen ook de meest recente cijfers van de Nationale Bank, want het ondernemers- en consumentenvertrouwen stijgt opnieuw', zegt Peeters. Ondernemingen gebruiken de crisis volgens hem als een opportuniteit en vinden zichzelf opnieuw uit. 'In de toekomst hoop ik dat we bedrijven nog meer en verder kunnen gaan begeleiden op dat vlak.'