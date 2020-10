Sage heeft afscheid genomen van Alex Dossche als managing director van Belux-afdeling. Hij wordt vervangen door Guillaume Hoffmann.

Dossche werkte ruim acht jaar voor Sage en was sinds 2016 managing director van het bedrijf. In oktober heeft hij het bedrijf verlaten en hij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Sage, dat zich toelegt op boekhoudsoftware, ERP en andere bedrijfssoftware, laat aan Data News weten dat hij sinds begin deze maand wordt opgevolgd door Guillaume Hoffmann, die al zestien jaar voor het bedrijf werkt.

'Nadat de overstap werd gemaakt naar een abonnementsmodel met het hele Sage Belux netwerk is het nu belangrijk om onze strategie richting SaaS te versterken,' zegt Brieuc Courcoux, Vicevoorzitter van de kmo-afdeling voor Zuid-Europa bij Sage. 'Daarom heb ik Guillaume de leiding van Sage Belux toevertrouwd om te voldoen aan de bijzonderheden van een regio die hij al heel goed kent, zowel op het vlak van partners als van klanten.'

Hoffmann was de afgelopen jaren onder meer verantwoordelijk voor de commerciële strategie van het partnernetwerk. Daarvoor was hij onder meer commercieel verantwoordelijk voor de noordelijke regio en hoofd verkoop. Hij is 46 jaar en heeft een master in handel en marketing aan de EDHEC Business School en een Executive MBA Bedrijfsvoering en beheer aan de montpellier Business School.

