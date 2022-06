De browser van Mozilla blijft inzetten op nieuwe privacy-functies.

De nieuwste versie van Mozilla Firefox, nummer 102 ondertussen, is deze week uitgekomen en bevat een opvallende nieuwe functie. De browser kan trackingparameters uit een url verwijderen. Die parameters worden door verschillende bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Facebook, gebruikt om de hoeveelheid clicks op een link bij te houden. Bij Facebook is dat bijvoorbeeld 'fbclid=', gevolgd door een reeks letters en cijfers.

De functie 'Query Parameter Stripping' haalt die parameter uit de url wanneer je op een link klikt of hem in je adresbalk plakt in Firefox. Je kan de functie aanzetten in de instellingen van de browser, bij Privacy & Security. Daar kan je 'Enhanced Tracking Protection' op zijn strengst zetten. De tracking parameters die momenteel worden gefilterd zijn die van Facebook, Olytics, Drip, Vero, HubSpot en Marketo. Dat zijn, voor alle duidelijkheid, niet alle mogelijke tracking parameters. Het is niet duidelijk of er later nog andere volgen.

