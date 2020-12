België is een MVNO rijker, maar wel een met een bijzondere en ethische aanpak. Een deel van de winst gaat naar lokale, duurzame en ethische projecten.

Neibo maakt gebruik van het netwerk van Orange en komt met vijf abonnementen. Maar de focus ligt voor een groot deel op het duurzame aspect. De telecomoperator wil burgers en organisaties laten deelnemen in het bedrijf door aandelen te kopen. Zij kunnen vervolgens mee beslissen in welke projecten wordt geïnvesteerd.

De abonnementen van Neibo zitten tussen de 8 en 32 euro. Voor 8 euro per maand krijg je een halve gigabyte data en 250 belminuten. Voor 16 euro krijg je 5 gigabyte en 500 belminuten en voor 32 euro krijg je 16 gigabyte en kan je onbeperkt bellen. Sms'en is sowieso onbeperkt.

Daarnaast zijn er nog twee abonnementen waarmee je of 1 gigabyte data krijgt, of 500 belminuten en onbeperkt sms'en, beiden voor 8 euro per maand. Met dat aanbod is Neibo geen prijsbreker zoals pakweg Mobile Vikings, maar zijn ze wel in lijn met wat je bij Orange, Proximus of Base kan vinden.

Maar om 'gewoon' klant te worden is het wel nog even wachten. Op dit moment kan wie coöperant wordt alvast een abonnement nemen. Pas tegen maart opent Neibo voor het grote publiek.

