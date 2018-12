Vereecke zit al enkele jaren in de raad van bestuur van BeCommerce. Hij is onder andere de medeoprichter van Night of the Proms, richtte in 1988 Tele Ticket Service op en is sinds 1997 managing partner bij het Antwerps Sportpaleis.

Hij wordt vanaf januari 2019 de opvolger van Patricia Ceysens, die sinds 2012 de raad van bestuur voorzat.