Nieuwe voorzitter voor Cipal

Walter Schroons was voorzitter sinds 2013 vanuit zijn schepenambt in Mechelen (namens CD&V). Hij werd recent benoemd tot raadsheer bij het Rekenhof, maar mag dat niet combineren met politieke activiteiten.

Partijgenoot Paul Verbeeck, momenteel burgemeester van Nijlen, volgt Schroons op. Verbeeck zetelt sinds 2013 in de raad van bestuur en was de voorbije periode ook voorzitter van de syndicale commissie bij Cipal. Daarnaast is hij ook manager bij Janssen Pharmaceutica.

"In de eerste plaats wil ik Walter van harte feliciteren met deze belangrijke benoeming en hem ook uitdrukkelijk bedanken.", zegt Paul Verbeeck in een persmededeling. "Walter was de afgelopen jaren heel intens betrokken bij de strategische hertekening van de intercommunale en de opstart van het C-smart team."

Cipal dv, dat zich sinds 2016 profileert onder de merknaam C-smart, is een intercommunale met kantoren in Geel. De organisatie voorziet digitale dienstverlening voor zo'n 254 vennoten, vooral lokale besturen.