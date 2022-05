Het Duitse conglomeraat Siemens heeft een model van een waterstoftrein onthuld dat samen met spoorweguitbater Deutsche Bahn is ontwikkeld. Bedoeling is de trein vanaf 2024 in te zetten in het regionale vervoer.

De nieuwe trein moet op termijn door diesel aangedreven treinstellen in het regionale vervoer vervangen. 'Het gebruik van waterstof op het spoor maakt deel uit van het project van de Duitse regering om 75 procent van het spoorwegnet te elektrificeren tegen 2030 en dus minder vervuilend te zijn', aldus Michael Theurer, staatssecretaris voor Digitale Zaken en Vervoer.

Mireo Plus H

Het treinmodel, Mireo Plus H genaamd, rijdt emissievrij op 'groene waterstof' die wordt gewonnen uit schone energie en alleen stoom en water uitstoot, klinkt het. 'Elke geleverde trein zal over een levensduur van dertig jaar tot 45.000 ton CO2 besparen in vergelijking met de overeenkomstige autoritten', stelt Michael Peter, CEO van Siemens Mobility.

Deutsche Bahn heeft de ontwikkeling op zich genomen van een tankstation dat in staat is een waterstoftrein even snel te bevoorraden als een dieseltrein. Met dit programma probeert Siemens zijn Franse concurrent Alstom in te halen, die al passagierswagons op waterstof op de markt brengt: twee Duitse deelstaten hebben 41 treinstellen besteld en er zijn proeven gedaan in Oostenrijk, Nederland (met Engie), Polen, Zweden en Frankrijk.

