Microsoft heeft de prijzen en de lanceerdatum van zijn nieuwe Xbox-spelcomputers bekendgemaakt. Topmodel Xbox Series X kost 500 euro, de kleinere Xbox Series S krijgt een prijskaartje van 300 euro mee. Beide consoles komen op 10 november op de markt.

De zwarte Xbox Series X geldt als de echte next-gen spelconsole van Microsoft. Het toestel biedt de betere graphics (met zelfs 8K-uitvoer) en krijgt ook meer opslag- en werkgeheugen mee, te weten 1 TB SSD en 16 GB RAM. De witte en compactere Xbox Series S zal dezelfde games aankunnen, maar doet vooral grafisch een stapje terug met een resolutie van 1.440p. De SSD heeft een capaciteit van 512 GB terwijl er 10 GB werkgeheugen aan boord is.

Geen schijflezer

Een ander belangrijk verschil tussen de Series X en S is dat de laatste console geen schijflezer meer heeft. Games kunnen met andere woorden alleen gedownload worden uit de Microsoft Store. Goed om weten is dan ook dat de ingebakken opslagcapaciteit van beide consoles later nog kan worden uitgebreid met een externe drive.

De nieuwe Xbox-consoles kunnen vanaf 22 september worden gepreorderd.

De zwarte Xbox Series X geldt als de echte next-gen spelconsole van Microsoft. Het toestel biedt de betere graphics (met zelfs 8K-uitvoer) en krijgt ook meer opslag- en werkgeheugen mee, te weten 1 TB SSD en 16 GB RAM. De witte en compactere Xbox Series S zal dezelfde games aankunnen, maar doet vooral grafisch een stapje terug met een resolutie van 1.440p. De SSD heeft een capaciteit van 512 GB terwijl er 10 GB werkgeheugen aan boord is.Een ander belangrijk verschil tussen de Series X en S is dat de laatste console geen schijflezer meer heeft. Games kunnen met andere woorden alleen gedownload worden uit de Microsoft Store. Goed om weten is dan ook dat de ingebakken opslagcapaciteit van beide consoles later nog kan worden uitgebreid met een externe drive.De nieuwe Xbox-consoles kunnen vanaf 22 september worden gepreorderd.