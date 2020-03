Door een vergissing bij Microsoft was op sommige internationale Xbox-websites tijdelijk te lezen dat de nieuwe Xbox Series X op Thanksgiving 2020 zou verschijnen. Microsoft heeft de fout bevestigd en spreekt inmiddels weer gewoon over een lancering 'eind 2020', ongeveer een maand later.

Thanksgiving Day, een belangrijke feestdag in de Verenigde Staten en Canada, valt in de VS op 26 november. Een lancering van de Xbox Series X op die datum, of kort daarvoor, zou veel vroeger geweest zijn dan verwacht. Aangenomen wordt dat Microsofts nieuwe spelconsole, net als de PlayStation 5 van concurrent Sony, net voor de kerstvakantie op de markt zal komen. Intussen is de vergissing op bepaalde Xbox-websites rechtgezet, en valt er 'eind 2020' te lezen.

Microsoft gaf eerder deze week al flink wat technische details over de Xbox Series X vrij. Concurrent Sony deed woensdagavond hetzelfde in een videostream die je hieronder nog eens kan bekijken.

